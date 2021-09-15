​​Волейбол. «Минчанка» проиграла краснодарскому «Динамо» на групповом этапе Кубка России

Следует отметить, что наша дружина выступает не оптимальным составом. Вне заявки по медицинским показаниям остались Надежда Смирнова и Надежда Владыко. Тем не менее остальные спортсменки старались изо всех сил и были близки к виктории в каждом из сетов. Однако спорт любит точность. «Динамовки» сильнее – 25:23, 25:22 и 26:24. У нас самой полезной на площадке была Надежда Столяр, принесшая 15 очков.