​​Волейбол. «Минчанка» проиграла краснодарскому «Динамо» на групповом этапе Кубка России

Новости Беларуси. «Минчанка» неудачно стартовала на групповой стадии открытого Кубка России по волейболу. В дебютном матче белоруски проиграли «Динамо» из Краснодара, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «Минчанка» неудачно стартовала на групповой стадии открытого Кубка России по волейболу. В дебютном матче белоруски проиграли «Динамо» из Краснодара, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Следует отметить, что наша дружина выступает не оптимальным составом. Вне заявки по медицинским показаниям остались Надежда Смирнова и Надежда Владыко. Тем не менее остальные спортсменки старались изо всех сил и были близки к виктории в каждом из сетов. Однако спорт любит точность. «Динамовки» сильнее – 25:23, 25:22 и 26:24. У нас самой полезной на площадке была Надежда Столяр, принесшая 15 очков.
Поражение обидное, но пока не критичное. Впереди еще три сражения. Ближайший соперник – клуб «Липецк» из одноименной области. Старт дуэли намечен на четверг, 16 сентября, на 15:30.