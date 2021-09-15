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​​Волейбол. «Минчанка» проиграла краснодарскому «Динамо» на групповом этапе Кубка России

15 сентября 2021 20:29
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Новости Беларуси. «Минчанка» неудачно стартовала на групповой стадии открытого Кубка России по волейболу. В дебютном матче белоруски проиграли «Динамо» из Краснодара, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

​​Волейбол. «Минчанка» проиграла краснодарскому «Динамо» на групповом этапе Кубка России-1

Следует отметить, что наша дружина выступает не оптимальным составом. Вне заявки по медицинским показаниям остались Надежда Смирнова и Надежда Владыко. Тем не менее остальные спортсменки старались изо всех сил и были близки к виктории в каждом из сетов. Однако спорт любит точность. «Динамовки» сильнее – 25:23, 25:22 и 26:24. У нас самой полезной на площадке была Надежда Столяр, принесшая 15 очков.

​​Волейбол. «Минчанка» проиграла краснодарскому «Динамо» на групповом этапе Кубка России-4

Поражение обидное, но пока не критичное. Впереди еще три сражения. Ближайший соперник – клуб «Липецк» из одноименной области. Старт дуэли намечен на четверг, 16 сентября, на 15:30.

# Волейбол # Надежда Владыко # Надежда Столяр # Фотофакт

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