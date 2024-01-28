В Красноярске завершился Кубок Ярыгина. Результаты белорусских борцов

Красноярск стал медальным для наших борцов, где проходил один из самых крупных турниров года – «Кубок Ярыгина», сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. На награды претендовали спортсмены 24-х государств. Золото для нашей страны добыл Магомедхабиб Кадимагомедов. Призер олимпийского Токио в финале весовой категории до 74 килограммов смог одолеть хозяина ковра Давида Баева.

Два серебра на счету наших прекрасных девушек. Кристина Сазыкина взошла на вторую ступень пьедестала в весе до 62 килограммов. Также серебряное украшение с медальным весом оказалось в руках Алины Шевчук.

Кристина Саз ы кина, серебряный призер Кубка Ярыгина по борьбе: Хотелось бы золото, но я не смогла противостоять своей сопернице и ее агрессии. Допустила две технические ошибки.

Ваграм Оганисян, главный тренер женской сборной Беларуси по борьбе:

Наша команда выставляла 9 спортсменок, из них три – национальной команды. На сегодня мы завоевали две серебряные медали, они были завоеваны в олимпийских категориях. Я остался доволен. Наши основные лидеры, первые номера, остались дома. Они проходят подготовку непосредственно к чемпионату Европы. Остальные спортсмены юниорского, еще молодежного возраста. Я считаю, что их выступления на этих соревнованиях должны привести к большому опыту. Потому что все-таки противостоять спортсменкам высокого ранга, конечно, сложновато.

Последним и долгожданным стал поединок за бронзу нашего Александра Гуштына. Белорус смог превзойти российского борца Тамерлана Коцоева и завоевать бронзу.