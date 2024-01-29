Прямой эфир

Белорусские гимнастки выиграли медали на турнире в Испании

29 января 2024 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Все золото в кармане. Алина Горносько триумфально выступила на международном турнире в Испании, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидер сборной не знала равных как в отдельных видах, так и в олимпийском многоборье.

Белорусские гимнастки выиграли медали на турнире в Испании-1

В турнире юниорок аналогичный успех сопутствовал Николь Леуте, которая 5 раз поднималась на высшую ступень пьедестала. Во взрослых состязаниях наша Анастасия Салос стала серебряным призером. Турнир в Испании собрал более 500 граций из разных стран.

# Художественная гимнастика # Алина Горносько

Другие новости рубрики

Все новости
В Красноярске завершился Кубок Ярыгина. Результаты белорусских борцов
28 января 2024 20:13

В Красноярске завершился Кубок Ярыгина. Результаты белорусских борцов

Солигорский «Шахтёр» превзошёл все ожидания! Интервью с президентом Российской федерации баскетбола
28 января 2024 20:12

Солигорский «Шахтёр» превзошёл все ожидания! Интервью с президентом Российской федерации баскетбола

Два дня, 12 команд – матчи чемпионата России по баскетболу 3х3 прошли в Солигорске
28 января 2024 20:07

Два дня, 12 команд – матчи чемпионата России по баскетболу 3х3 прошли в Солигорске