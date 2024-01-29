Белорусские гимнастки выиграли медали на турнире в Испании

Все золото в кармане. Алина Горносько триумфально выступила на международном турнире в Испании, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидер сборной не знала равных как в отдельных видах, так и в олимпийском многоборье.
Все золото в кармане. Алина Горносько триумфально выступила на международном турнире в Испании, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидер сборной не знала равных как в отдельных видах, так и в олимпийском многоборье.
В турнире юниорок аналогичный успех сопутствовал Николь Леуте, которая 5 раз поднималась на высшую ступень пьедестала. Во взрослых состязаниях наша Анастасия Салос стала серебряным призером. Турнир в Испании собрал более 500 граций из разных стран.