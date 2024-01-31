Волейбол. «Минчанка-2» одолела «Тюмень-Прибой» в матче 5-го этапа Молодёжной лиги России

Волейболистки «Минчанки-2» успешно стартовали на пятом этапе Молодежной лиги России. Наши девушки в непростом 4-сетовом поединке одолели команду «Тюмень-Прибой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таким образом, в копилке белорусок уже 11 побед и всего 4 поражения в нынешнем розыгрыше лиги. «Минчанка-2» занимает четвертое место в таблице среди 14 коллективов. В четверг, 1 февраля, ей предстоит матч с клубом «Динамо-Метар-2».