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Волейбол. «Минчанка-2» одолела «Тюмень-Прибой» в матче 5-го этапа Молодёжной лиги России

31 января 2024 19:26
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Волейболистки «Минчанки-2» успешно стартовали на пятом этапе Молодежной лиги России. Наши девушки в непростом 4-сетовом поединке одолели команду «Тюмень-Прибой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. «Минчанка-2» одолела «Тюмень-Прибой» в матче 5-го этапа Молодёжной лиги России-1

Таким образом, в копилке белорусок уже 11 побед и всего 4 поражения в нынешнем розыгрыше лиги. «Минчанка-2» занимает четвертое место в таблице среди 14 коллективов. В четверг, 1 февраля, ей предстоит матч с клубом «Динамо-Метар-2».

# Волейбол

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