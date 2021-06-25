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Волейбол. Белорусские клубы узнали соперников в Еврокубках

25 июня 2021 20:53
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Новости Беларуси. 25 июня стали известны соперники белорусских волейбольных клубов в Еврокубках. Жеребьевка состоялась в Люксембурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. Белорусские клубы узнали соперников в Еврокубках-1

В мужской Лиге чемпионов нашу страну представит солигорский «Шахтер». В первом раунде квалификации горняки встретятся с лондонской «Полонией». А в женской Лиге чемпионов сыграет «Минчанка», которая начнет выступление на турнире со второго раунда отбора. Соперником столичных девушек станет победитель дуэли между греческим «Олимпиакосом» и бельгийским «Астерикс Аво». Матчи намечены на октябрь.

Также противника по 1/16 финала Кубка вызова узнал «Строитель». Противостоять минчанaм будет швейцарская «Лозанна». Поединки этих команд пройдут в декабре.

# Волейбол # Фотофакт

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