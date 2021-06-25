Лёгкая атлетика. Белорусы завоевали ещё одну лицензию на ОИ в Токио

Новости Беларуси. На стадионе «Динамо» продолжается чемпионат Беларуси по легкой атлетике. 25 июня белорусская олимпийская копилка пополнилась еще одной лицензией, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Квалификационный норматив на Игры в Токио в прыжках в высоту выполнила Мария Жодик. 23-летняя спортсменка установила личный рекорд, взяв планку на высоте 1 метр и 96 сантиметров. Этот результат принес Марии серебряную медаль турнира, а чемпионкой Беларуси стала Карина Демидик, в активе которой уже есть олимпийская лицензия.