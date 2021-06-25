Прямой эфир

Лёгкая атлетика. Белорусы завоевали ещё одну лицензию на ОИ в Токио

25 июня 2021 20:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На стадионе «Динамо» продолжается чемпионат Беларуси по легкой атлетике. 25 июня белорусская олимпийская копилка пополнилась еще одной лицензией, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лёгкая атлетика. Белорусы завоевали ещё одну лицензию на ОИ в Токио-1

Квалификационный норматив на Игры в Токио в прыжках в высоту выполнила Мария Жодик. 23-летняя спортсменка установила личный рекорд, взяв планку на высоте 1 метр и 96 сантиметров. Этот результат принес Марии серебряную медаль турнира, а чемпионкой Беларуси стала Карина Демидик, в активе которой уже есть олимпийская лицензия.

# Легкая атлетика # Мария Жодик # Карина Демидик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Впервые в истории. Команда Беларуси по пляжному футболу вышла во второй мундиаль подряд и сыграет на Кубке мира
25 июня 2021 20:23

Впервые в истории. Команда Беларуси по пляжному футболу вышла во второй мундиаль подряд и сыграет на Кубке мира

Теннис. Стали известны соперники белорусских тенниситов в первом раунде Уимблдона
25 июня 2021 14:26

Теннис. Стали известны соперники белорусских тенниситов в первом раунде Уимблдона

Настольный теннис. Белорусские спортсмены завершили выступление на чемпионате Европы
24 июня 2021 22:16

Настольный теннис. Белорусские спортсмены завершили выступление на чемпионате Европы