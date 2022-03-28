Стал известен состав белорусской сборной по биатлону на чемпионате России. Большинство участников – молодёжь

Четыре номера основы, остальные – молодежь. Стал известен состав белорусской сборной по биатлону, которая выступит на открытом чемпионате России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первенство состоится в Тюмени на стадионе «Жемчужина Сибири» с 30 марта по 3 апреля.

Из основного состава национальной команды Беларуси в Тюмень отправятся Анна Сола, Ирина Лещенко, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов. Также свои силы на этих соревнованиях смогут попробовать наши биатлонистки Дарья Кудаева, Юлия Ковалевская и Аделина Сабитова. У мужчин будут представлены Александр Кошин, Илья Авсеенко, Степан Данилов и Иван Тулатин.