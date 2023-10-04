Белорус вышел в финал Кубка мира по муай-тай в Турции

В Турции продолжаются Кубок мира и первенство планеты по муай-тай. В состязаниях участвуют спортсмены до 23 и до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Старшие парни уже успели обзавестись наградами. Чемпион II Игр стран СНГ Михаил Якимович вышел в финал. Это гарантировало ему как минимум серебро. Главный бой пройдет поздно вечером по белорусскому времени. Семен Ступакевич проиграл на стадии одной второй и поднялся на третью ступень на пьедестале. В эти минуты идут соревнования среди более юных участников. Половина наших парней и девушек, выходивших в ринг, сумели шагнуть по сетке дальше.