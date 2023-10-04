Прямой эфир

Белорус вышел в финал Кубка мира по муай-тай в Турции

04 октября 2023 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Турции продолжаются Кубок мира и первенство планеты по муай-тай. В состязаниях участвуют спортсмены до 23 и до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус вышел в финал Кубка мира по муай-тай в Турции-1

Старшие парни уже успели обзавестись наградами. Чемпион II Игр стран СНГ Михаил Якимович вышел в финал. Это гарантировало ему как минимум серебро. Главный бой пройдет поздно вечером по белорусскому времени. Семен Ступакевич проиграл на стадии одной второй и поднялся на третью ступень на пьедестале. В эти минуты идут соревнования среди более юных участников. Половина наших парней и девушек, выходивших в ринг, сумели шагнуть по сетке дальше.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Делаем всё, чтобы спортсмены получили лицензии к Играм – глава Паралимпийского комитета Беларуси
04 октября 2023 13:44

Делаем всё, чтобы спортсмены получили лицензии к Играм – глава Паралимпийского комитета Беларуси

МОК не допустил Россию до юношеской Олимпиады-2024 в Южной Корее
04 октября 2023 12:14

МОК не допустил Россию до юношеской Олимпиады-2024 в Южной Корее

Белорус Скоренов закинул шайбу и помог «Северстали» разгромить «Ак Барс» в матче КХЛ
04 октября 2023 12:10

Белорус Скоренов закинул шайбу и помог «Северстали» разгромить «Ак Барс» в матче КХЛ