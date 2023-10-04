Делаем всё, чтобы спортсмены получили лицензии к Играм – глава Паралимпийского комитета Беларуси

Белорусские атлеты поборются за медали Паралимпийских игр в Париже. И сейчас в стране активно работают над тем, чтобы наши атлеты успели завоевать лицензии и выступили успешно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О допуске белорусских спортсменов к участию в играх-2024 стало известно на генассамблее в Бахрейне. Здесь был поставлен вопрос о полной приостановке членства Паралимпийского комитета Беларуси. По итогам закрытого голосования 74 страны выступили за нас, 56 против, 15 воздержались. Как результат, белорусы будут выступать индивидуально в нейтральном статусе. Независимый апелляционный трибунал удовлетворил апелляцию нашей страны на решение о приостановке членства в организации. Белорусы доказали, что не нарушали конституцию комитета и Олимпийскую хартию. С позицией Беларуси, что спорт должен быть вне политики, согласились многие страны. Особенно, афро-азиатского региона.

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси: Хотелось бы, чтобы такие шаги совершались впредь. Шаги по сближению, объединению, допуску. Важно, чтобы спорт был без ограничений, без каких-либо условий. И очень рассчитываем, что те политики, которые нас не поддержали сегодня, поддержат обязательно нас завтра. И наши команды, в том числе национальные и паралимпийцы, не будут иметь ограничений.

Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:

Согласно постановлению Международного паралимпийского комитета с 15 октября мы уже имеем право полностью выступать на международных соревнованиях под эгидой Паралимпийского комитета. И, безусловно, сейчас будем делать все для того, чтобы как можно больше выступить для рейтинговых очков и получения лицензии в разных видах спорта.

Летние Паралимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 2 августа по 8 сентября. К международным соревнованиям наши атлеты готовились четыре года и готовы принять участие в таких видах спорта, как плавание, легкая атлетика, фехтование на колясках и пара-каноэ.