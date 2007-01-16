Во Дворце шахмат и шашек в самом разгаре Чемпионат Беларуси по шахматам

Носит он 73-порядковый номер и проводится по круговой системе.

Чемпионат включает 11 туров и 15 января он достиг своего экватора. 12 шахматистов спорят не только за звание лучшего, но, в первую очередь, за путевку на октябрьский чемпионат Европы в Грецию. Так что дополнительных стимулов, чтобы выигрывать в рядовом календарном состязании вовсе и не требуется: все предельно ясно. Выиграл дома - получил путевку в Элладу.

Пока лучше всех дела складываются у международного мастера Сергея Жигалко. После пяти туров с тремя с половиной очками его фамилия красуется во главе итогового протокола. Правда, в лидерах он совсем недолго. До пятого тура первенствовал международный гроссмейстер Вячеслав Дыдышко, но досадный проигрыш в последней партии переместил его на вторую строчку.

К слову, второе - шестое места делят сразу пять шахматистов. Помимо Дыдышко, это Тетерев, Майоров, Тихонов и Александров. Последний - в чемпионате Беларуси стартовал на удивление неудачно, но к середине турнира, как видим, исправился. У всей "пятерки" - по три очка в активе. Вообще состав подобрался очень серьезный, явный аутсайдер только один - у дебютанта Владимира Капцевича - до сих пор ни одного очка, так что финальные туры пройдут в очень напряженной борьбе. Дворец шахмат и шашек, кстати, всех приглашает на игры. Вход свободный.