В Гомеле выходят на лед "легенды хоккея СССР"!

На площадке Ледового дворца встретятся российская команда и ветераны хоккея области.Среди россиян - звезды советского периода Сергей Макаров, Александр Якушев, Илья Бякин и другие известные спортсмены, имеющие титулы чемпионов международных турниров и Олимпийских игр. Предполагается, что на лед выйдут пять четверок. За команду ветеранов хоккея Гомельщины выступят главный тренер клуба "Гомель" Владимир Синицын, старший тренер Александр Алексеев и другие представители тренерского состава, которые занимаются подготовкой действующей команды и юных спортсменов.