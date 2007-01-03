Хоккей: сможет ли Беларусь выиграть третий раз подряд?

В Минске открывается Третий Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси. Определен состав групп и календарь игр, которые завершатся 7 января финальными матчами. Главная интрига турнира - сможет ли Беларусь выиграть третий раз подряд. Напомним, именно наша сборная становилась победителем двух предыдущих турниров. И каждый раз оказывалась в финале с ледовой дружиной России. В 2005 году белорусы одолели россиян со счётом 11:5. В 2006-ом - 7:4. В третий раз бороться за главный приз турнира будет не восемь, а двенадцать любительских дружин. Среди них - сборные Беларуси, России, Словакии и Украины, Чехии, Казахстана, Австрии и Германии, а также Канады, Финляндии, Швеции и Швейцарии. В первый день соревнований состоятся матчи между командами: Россия - Словакия, Беларусь - Украина, Чехия - Казахстан, Австрия - Германия.