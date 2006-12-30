Спорткомплекс в подарок к Новому году

В роли своеобразных Дедов Морозов выступили строители, подготовив для открытия прямо накануне Нового года целый спортивный комплекс в Белорусском государственном университете физической культуры.

Такого поистине царского подарка студенты, да и профессорско-преподавательский состав не ожидали.

О современных специализированных залах в альма-матер белорусских спортсменов мечтали давно, но, к сожалению, время диктовало свои условия. Так сначала получили новую тренировочную базу представители игровых видов спорта, затем справили новоселье борцы и боксеры, и вот наконец-то пришел праздник на улицу фехтовальщиков и танцоров - тех, кто увлечен спортивной аэробикой и акробатикой.

На торжественном открытии 30 декабря, несмотря на неумолимо надвигающуюся сессию, студентов было более чем достаточно, уж очень не терпелось поскорее попасть в новые залы. Приветственное слово министра спорта и туризма Республики Беларусь Александра Григорова было коротким. В нем помимо новогодних пожеланий и подведение своеобразного итога спортивного года.

Традиционное разрезание красной ленточки и, как говориться, "Добро пожаловать!". В зале фехтования министра спорта, ректора и руководителя федерации уже ждали мушкетеры. Пугать звоном клинков не стали, но за такой приятный сюрприз благодарить не уставали, ведь здесь можно не только тренировать, но и соревнования проводить. Это же касается и зала сложнокоординационных видов спорта. Есть вероятность, что уже в следующем году международный турнир по акробатике памяти Александра Бондарева пройдет именно здесь. В танцевальном зале почетных гостей встретили звуками вальса, и глава спортивного ведомства сам не удержался от того, чтобы самому не покружиться в танце по новому паркету.