«Внутри опустошение, потому что рассчитывали на другой исход». «Шахтёр» выбыл из Кубка ЕКВ

Новости Беларуси. Волейбольный «Шахтер» в Кубке ЕКВ встречался с уже знакомой ему командой – немецким «Франкфуртом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».





В 2018 году «горняки» встречались с этими соперниками в квалификации Лиги чемпионов. А в этом сезоне немцы оставили белорусов без Кубка ЕКВ. Неделю назад в выездном матче подопечные Виктора Бекши одержали яркую победу – 3:2.

В ответной игре гости резво начали и оставили первые 2 сета за собой – 25:20, 25:21. К третьему отрезку солигорчане нашли свою игру, повели в счете. Нападающие соперника под руку допускали много ошибок. В итоге – 25:21 в пользу белорусов. Четвертый сет стал ключевым в этом поединке. «Шахтер» повел со старта, а ближе к середине борьба шла уже мяч в мяч. Увы, в концовке сильнее оказался «Франкфурт» – 25:21.

Андрей Радюк, игрок ВК «Шахтер»:

Внутри опустошение, потому что, конечно, мы рассчитывали на другой исход. В гостях у нас получилась довольно содержательная игра: в первую очередь хорошо сыграла блок-защита – что не получилось сегодня. И это была разница, которая стоила нам путевки выйти дальше. Соперник видно, что сделал очень хорошую работу над ошибками и в защите нас сегодня переиграл полностью.





Алексей Кураш, игрок ВК «Шахтер»:

Да, мы перестали меньше ошибаться, но у нас лучше получалась игра в защите: поднимали мячи, забивали хорошо. Вторую партию сначала рано отпустили, начали проигрывать 0:4, потом тяжело было. Первую тоже из-за своих ошибок проиграли.