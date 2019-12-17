КХЛ. «Динамо» проиграло «Локомотиву» в овертайме

Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает серию неудач в чемпионате КХЛ. Во вторник «зубры» потерпели седьмое кряду поражение, причем сделали это удивительным образом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает серию неудач в чемпионате КХЛ. Во вторник «зубры» потерпели седьмое кряду поражение, причем сделали это удивительным образом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Хоккеисты ярославского «Локомотива» открыли счет в первом периоде, во втором упрочили свой перевес, и в третьем, казалось, полностью контролировали ход встречи. Но под конец основного времени случились две шайбы «Динамо», которые перевели игру в овертайм. Овертайм долгим не был: «железнодорожники» пришли в себя и забросили победную шайбу – 3:2 в пользу «Локомотива».
Следующую игру чемпионата «Динамо» проведет уже 18 декабря. На домашнем льду «зубры» примут хоккеистов «Сочи».