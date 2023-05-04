Новости Беларуси. В Минске состоялся научно-практический семинар «Современное пятиборье: актуальные проблемы, тенденции и перспективы развития». Самая насущная тема – это апробация нового вида, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В ближайшем будущем верховая езда будет заменена на преодоление полосы препятствий. Также современное пятиборье ожидает ряд изменений в правилах, а к такому повороту событий необходимо готовиться заранее. Более ста слушателей, в числе которых тренеры, спортсмены и функционеры из Беларуси и России приняли участие в минском семинаре.

Галина Башлакова, заведующая кафедрой водных видов спорта БГУФК, кандидат педагогических наук:

Кардинальные изменения правил соревнований: вместо верховой езды мы ожидаем полосу препятствий. Этот вопрос вызывает наибольший интерес и требует досконального изучения, потому что это повлечет изменение всей системы спортивной подготовки пятиборцев. По прошествии нашего семинара тренеры увидят то, что нужно сделать в ближайшее время, и наши пятиборцы, я уверена, очень быстро перестроятся на новые направления, новый формат. В рамках мероприятия была открыта музейная экспозиция, посвященная достижениям спортсменов-пятиборцев. Главными экспонатами стали грамота двукратного олимпийского чемпиона Павла Леднева, а также медали спортсменов.

5 мая будет дан старт второму этапу турнира «Кубок имени Леднева». За награды поспорят сильнейшие атлеты из Беларуси и России.