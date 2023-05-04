Вместо верховой езды – полоса препятствий. Изменения в правилах пятиборья обсудили в Минске
Новости Беларуси. В Минске состоялся научно-практический семинар «Современное пятиборье: актуальные проблемы, тенденции и перспективы развития». Самая насущная тема – это апробация нового вида, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В ближайшем будущем верховая езда будет заменена на преодоление полосы препятствий.
Также современное пятиборье ожидает ряд изменений в правилах, а к такому повороту событий необходимо готовиться заранее. Более ста слушателей, в числе которых тренеры, спортсмены и функционеры из Беларуси и России приняли участие в минском семинаре.
Галина Башлакова, заведующая кафедрой водных видов спорта БГУФК, кандидат педагогических наук:
Кардинальные изменения правил соревнований: вместо верховой езды мы ожидаем полосу препятствий. Этот вопрос вызывает наибольший интерес и требует досконального изучения, потому что это повлечет изменение всей системы спортивной подготовки пятиборцев. По прошествии нашего семинара тренеры увидят то, что нужно сделать в ближайшее время, и наши пятиборцы, я уверена, очень быстро перестроятся на новые направления, новый формат.
В рамках мероприятия была открыта музейная экспозиция, посвященная достижениям спортсменов-пятиборцев. Главными экспонатами стали грамота двукратного олимпийского чемпиона Павла Леднева, а также медали спортсменов.
5 мая будет дан старт второму этапу турнира «Кубок имени Леднева». За награды поспорят сильнейшие атлеты из Беларуси и России.
Ольга Карпович, исполнительный директор Белорусской федерации современного пятиборья:
Поскольку до сих мы так и не допущены должным образом до международных соревнований, это большое подспорье для наших спортсменов. Все этапы Кубка Леднева идут параллельно с этапами Кубков мира. Оснащение соревнований современнейшее: это и аппараты для фехтования, и брендинг у нас тоже улучшился.
Откроют турнир мужчины, финалы состоятся 8 и 9 мая.