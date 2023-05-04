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Футбольная сборная Беларуси проведёт ближайшие отборочные матчи чемпионата Европы в Будапеште

04 мая 2023 20:41
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Два ближайших отборочных матча чемпионата Европы – 2024 национальная сборная Беларуси по футболу проведет в столице Венгрии Будапеште, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Стадион Ференца Сусы вмещает почти 13 тысяч зрителей.  

Футбольная сборная Беларуси проведёт ближайшие отборочные матчи чемпионата Европы в Будапеште-1

Однако поединки пройдут без болельщиков – таково решение УЕФА. Наша сборная 16 июня сыграет с командой Израиля, а 19 июня будет противостоять футболистам Косово. После двух туров дружина Георгия Кондратьева занимает последнее место в первой квалификационной группе, не имея на своем счету очков. Лидируют команды Швейцарии и Румынии – у них по 6 баллов. Отметим, путевки в финальную стадию чемпионата Европы получат две лучшие команды отборочной группы. 

# Футбол # Георгий Кондратьев # Фотофакт

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