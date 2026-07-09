Владислава Лавор взяла бронзу на юниорском ЧМ по тяжелой атлетике в Колумбии

Владислава Лавор стала призером чемпионата мира по тяжелой атлетике среди спортсменов не старше 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Планетарный форум проходит в Колумбии. Белоруска в рывке подняла штангу в 78 килограммов и этот результат стал только 9-м. Однако в толчке она была среди лучших, землячка совершила удачную попытку на 109 килограммов, что принесло ей малую бронзовую медаль в этом упражнении. Сумма двоеборья Владиславы составила 187 килограммов и это пятое итоговое место. Победу праздновала представительница Турции – Зехранур Аслан. Также на соревнованиях выступят Семен Макаров и Полина Новикова.