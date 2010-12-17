Владимир Журавель, гл. тренер ФК «Шахтер»: Секрет нашего успеха – взаимоуважение, царящее в команде

Белорусское футбольное вице-чемпионство для солигорского «Шахтера» – дело новое. Как-то так получалось, что вторую ступень пьедестала горняки постоянно обходили стороной. Точнее, до нее не добирались. За исключением, конечно, памятного 2005 года. Когда под предводительством Юрия Вергейчика солигорчане стали лучшей командой Беларуси.

В остальные сезоны XXI века горняцкий максимум имел бронзовый оттенок. Так было и в 2002, и в 2004 годах. Затем – в 2006 и 2007 годах. Поэтому нынешнее чемпионатное серебро, да под руководством главного тренера-дебютанта можно с полным основанием назвать очень солидным достижением.

Владимир Журавель, главный тренер ФК «Шахтер» (Солигорск):

Сезон неплохой. Нет поводов для огорчений. Может, где-то чего-то недосказали. Но, по большому счету, сезон смело можно записывать себе в актив.

Напомним, что нынешний сезон, его подготовительную часть и первые туры, солигорчане провели под руководством нашего легендарного мэтра – Эдуарда Малофеева. Который дальновидно и провидчески пригласил в свой штаб Владимира Журавля. Молодого, 39-летнего специалиста, только начинавшего свою карьеру на тренерском поприще. Этот выбор Эдуарда Васильевича оказался безупречен. В конце весны, когда у Малофеева случились проблемы со здоровьем, Владимир Журавель сменил на посту главкома своего учителя, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Причем сделал это без видимых сложностей.

Владимир Журавель, главный тренер ФК «Шахтер» (Солигорск):

Трудностей не было, потому что я прошел предсезонку вместе с командой. Я знал хорошо ребят. Это одна из самых главных составляющих успеха. Я коллектив знал изнутри.

Искусственно делать ротацию в составе после проигранных или выигранных матчей я не люблю. Тот костяк, который у нас был, то количество игроков, которыми располагала команда, достаточны для сезона. Тем более у нас не было матчей в евротурнирах.

Все игроки у нас квалифицированные. Также к нам по ходу сезона пришел и Саша Алумона.

Достаточно уникальным представляется тот факт, что в ходе сезона Владимир журавель использовал только двух легионеров. Литовского вратаря Эдуардаса Курскиса и россиянина Александра Алумону, очень кстати присоединившегося к солигорчанам в середине сезона.

Владимир Журавель, главный тренер ФК «Шахтер» (Солигорск):

Саша – номинальный легионер. Мы его в Беларуси давно не считаем легионером. Но хотелось бы, чтобы в команде было больше белорусов.

К сожалению, сегодня белорусский рынок таков, что для достижения высоких результатов мало квалифицированных футболистов.

Я считаю, что основная проблема белорусского футбола заключается в том, что молодежь есть, но ей свойственна нестабильность. А достижение результатов – это, прежде всего, стабильность на протяжении всего сезона. Поэтому приходится смотреть опытных ребят, на тех, кто может отыграть весь сезон и принести результат.

Отметим, что молодой главком с интуицией многоопытного психолога установил отличное взаимопонимание в команде. А ведь в ней были собраны футболисты разных возрастов и регалий: от ветеранов (Леончика, Гринькова, Никифоренко, Ковальчука) до юных и перспективных (Полякова, Риоса и Балановича).

Владимир Журавель, главный тренер ФК «Шахтер» (Солигорск):

Взаимоуважение. И больше ничего. Я относился с уважением к ним, они уважали меня. И это дало результат. Мы работали как единое целое. Никто не был выше кого-то, ни у кого не было каких-то привилегий. Все было по спортивным и человеческим принципам. В таком коллективе очень приятно и легко работать. Секрет нашего успеха – взаимоуважение, царящее в команде.

Да, есть у нас прослойка игроков среднего возраста, есть и ребята помоложе. От всех мы ждем улучшения качества игры. Ждем, что кто-то может заявить о себе в следующем году. Как это сделали Денис Поляков, Сергей Баланович, Паша Ситко. Это ребята, у которых все впереди, ведь они еще в самом расцвете сил.

В то же время у нас есть и опытные ребята. Леончик, Ковальчук, Никифоренко. Ребята, которые были примером для молодых.

В новый сезон «Шахтер» и его главный тренер вступают с новыми амбициозными планами. При этом серебряный опыт минувшего чемпионата страны, конечно, обязательно будет учтен.

Владимир Журавель, главный тренер ФК «Шахтер» (Солигорск):

Только уверенность в свои силы, только ежедневный труд позволяет добиваться хорошего результата. Не надо бояться ставить высокие цели. В нашей жизни все достижимо.