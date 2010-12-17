10 самых красивых автоголов чемпионата Беларуси по футболу 2010 года

Безудержную радость трибун по поводу неосторожного взятия соперником собственных ворот наблюдать на белорусских стадионах в 2010 году приходилось не так уж и часто. Из 498 голов, забитых в минувшем чемпионате страны среди команд Высшей лиги, только 11, то есть чуть более 2%, получили статус так называемых «самострелов».

10. Сергей Сосновский, ФК «БАТЭ» (Борисов) и Виталий Панасюк, ФК «Витебск».



Борисовчанин Сергей Сосновский огорчил своего тезку и одноклубника Веремко в домашнем матче против новополоцкого «Нафтана». Ассистировал Сосновскому нафтановец Валерий Жуковский.

На 10 месте расположился и витеблянин Виталий Панасюк, который там же, где и Сосновский, на борисовском городском стадионе, отличился своим самострелом. В поединке против «БАТЭ» хороший пас Панасюку с углового сделал Ренан Брессан. А уж Виталий не промахнулся.

9. Юрий Шуманский, ФК «Неман» ( Гродно).

В 16 туре чемпионата, в Бресте, гродненчанин застал врасплох вратаря «Немана» Романа Остапенко, четко завершив прострел динамовца Николая Януша.

8. Валерий Каршакевич, ФК «Торпедо» (Жодино).

В домашнем матче «Торпедо» в 20 туре против «Витебска» Каршакевич быстрее всех среагировал на навес витеблянина Коломыца со штрафного.

7. Юрий Дручик, «Белшина» (Бобруйск).

В невезучем 13 туре бобруйчанин гостеприимно подарил победу будущим чемпионам страны. После хорошего навеса борисовчанина Брессана Дручик технично переиграл своего партнера Игоря Логвинова. И принес «БАТЭ» победу – 1:0.

6. Заза Челидзе, «Динамо» (Брест).

В гостевом матче против новополоцкого «Нафтана» Заза четко поймал динамовского кипера Плотникова на встречном движении и открыл в поединке счет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

5. Игорь Зюлев, ФК «Нафтан» (Новополоцк).

Во встрече последнего, 33 тура, против ФК «Минск» Зюлев закрепил такую важную, бронзовую победу горожан со счетом 2:0, неосторожным движением отправив мяч в ворота своей команды.

4. Александр Сачивко, ФК «Минск».

Футболисты «Минска» не только принуждали соперника бить по своим воротам, но и сами не давали скучать собственному голкиперу.

Так, в 30 туре, в Бобруйске, горожан Александр Сачивко ловко передал голевой привет Симосу Скиндерису и сделал концовку для минчан значительно веселее.

3. Павел Рыбак, ФК «Минск».

В поединке 21 тура против земляков партизанов Рыбак оказал им гуманитарно-голевую помощь, красиво переправив мяч в собственные ворота.

2. Максим Витус, ФК «Партизан» (Минск).

Эстетичный полет над газоном брестского «Динамо» и техничный удар по воротам ошарашенного Владимира Пятигорца заслуживает второго места нашего хит-парада автоголов.

1. Адрей Лаврик, ФК «Торпедо» (Жодино).

Лавровый венок и корону короля белорусских автоголов мы с почтением отправляем в Жодино великолепному и неповторимому Андрея Лаврику.

Его шедевр в матче против «Минска», датированный 28 чемпионатным туром, который не решился испортить сэйвом одноклубник Илья Гаврилов, вживую увидели 1100 зрителей.