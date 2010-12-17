10 самых красивых автоголов чемпионата Беларуси по футболу 2010 года

10. Сергей Сосновский, ФК «БАТЭ» (Борисов) и Виталий Панасюк, ФК «Витебск».
Борисовчанин Сергей Сосновский огорчил своего тезку и одноклубника Веремко в домашнем матче против новополоцкого «Нафтана». Ассистировал Сосновскому нафтановец Валерий Жуковский.
На 10 месте расположился и витеблянин Виталий Панасюк, который там же, где и Сосновский, на борисовском городском стадионе, отличился своим самострелом. В поединке против «БАТЭ» хороший пас Панасюку с углового сделал Ренан Брессан. А уж Виталий не промахнулся.
9. Юрий Шуманский, ФК «Неман» ( Гродно).
В 16 туре чемпионата, в Бресте, гродненчанин застал врасплох вратаря «Немана» Романа Остапенко, четко завершив прострел динамовца Николая Януша.
8. Валерий Каршакевич, ФК «Торпедо» (Жодино).
В домашнем матче «Торпедо» в 20 туре против «Витебска» Каршакевич быстрее всех среагировал на навес витеблянина Коломыца со штрафного.
7. Юрий Дручик, «Белшина» (Бобруйск).
В невезучем 13 туре бобруйчанин гостеприимно подарил победу будущим чемпионам страны. После хорошего навеса борисовчанина Брессана Дручик технично переиграл своего партнера Игоря Логвинова. И принес «БАТЭ» победу – 1:0.
6. Заза Челидзе, «Динамо» (Брест).
В гостевом матче против новополоцкого «Нафтана» Заза четко поймал динамовского кипера Плотникова на встречном движении и открыл в поединке счет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
5. Игорь Зюлев, ФК «Нафтан» (Новополоцк).
Во встрече последнего, 33 тура, против ФК «Минск» Зюлев закрепил такую важную, бронзовую победу горожан со счетом 2:0, неосторожным движением отправив мяч в ворота своей команды.
4. Александр Сачивко, ФК «Минск».
Футболисты «Минска» не только принуждали соперника бить по своим воротам, но и сами не давали скучать собственному голкиперу.
Так, в 30 туре, в Бобруйске, горожан Александр Сачивко ловко передал голевой привет Симосу Скиндерису и сделал концовку для минчан значительно веселее.
3. Павел Рыбак, ФК «Минск».
В поединке 21 тура против земляков партизанов Рыбак оказал им гуманитарно-голевую помощь, красиво переправив мяч в собственные ворота.
2. Максим Витус, ФК «Партизан» (Минск).
Эстетичный полет над газоном брестского «Динамо» и техничный удар по воротам ошарашенного Владимира Пятигорца заслуживает второго места нашего хит-парада автоголов.
1. Адрей Лаврик, ФК «Торпедо» (Жодино).
Лавровый венок и корону короля белорусских автоголов мы с почтением отправляем в Жодино великолепному и неповторимому Андрея Лаврику.
Его шедевр в матче против «Минска», датированный 28 чемпионатным туром, который не решился испортить сэйвом одноклубник Илья Гаврилов, вживую увидели 1100 зрителей.