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Женская сборная Беларуси по борьбе продолжает подготовку к чемпионату мира

15 августа 2017 18:30
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Новости Беларуси. В конце августа в Париже пройдет Чемпионат мира по борьбе. Наша женская сборная ведет активную подготовку к этому важнейшему в сезоне старту. Основная база неизменна – комплекс «Стайки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На сбор, предшествующий ответственному старту, чужих не приглашали. По сложившейся традиции, спортсменки работают в комфортных условиях, без лишней суеты и посторонних глаз. На коврах – и первые номера сборной, и перспективная молодежь. Плюсы такого решения тренерского корпуса очевидны: лидеры имеют возможность спарринговаться, молодые – набираться опыта, а наставники – видеть всех в деле и при этом контролировать «смену поколений».

Женская сборная Беларуси по борьбе продолжает подготовку к чемпионату мира-1

Олег Райхлин, главный тренер женской сборной Беларуси по борьбе:
Молодых в борьбе вообще очень ранних – 17-18-летних – у них есть свои соревнования, и пусть они спокойно растут. Она завоевала право с сильнейшими взрослыми спортсменами участвовать – она будет участвовать. И то иногда мы бережем.

Сейчас основная подготовка – это Олимпийские игры и II Европейские игры в Минске. Нам нужно это сочетать, потому что в этот же год – 19-й – будет отборочный на Олимпийские игры, когда будут отбирать. Это очень важный момент. Если мы начнем всё это вырубать – «Давай, давай» – тут вопрос будет очень серьезный.

Оттачивать новые элементы и приемы за менее чем месяц до старта уже поздно, поэтому основная цель данного сбора – вывести атлетов на пик формы, вселить уверенность в своих силах. Работа с психологом на этом этапе – одна из самых важных. Хотя основной борцовский принцип и гласит: «На ковре никто не поможет. Каждый сам за себя».

Женская сборная Беларуси по борьбе продолжает подготовку к чемпионату мира-4

На Чемпионате мира в Париже белорусская команда будет представлена во всех весовых категориях и небезосновательно рассчитывает на награды.

# Борьба

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