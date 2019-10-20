«Люди, которые прошли через битву». Владимир Шантарович о команде и планах на Токио

Новости Беларуси. В самом конце июня они отличились на вторых Европейских играх у нас в Минске, а конце сентября покорили чемпионат мира. Речь о гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Этот вид спорта традиционно силен в нашей стране. Как удается держать планку так высоко из года в год? Об этом и не только спросим у нашего гостя – Владимира Владимировича Шантаровича, главного тренера сборной Беларуси. На Европейских играх мобилизация наступала. Она зашкаливала Кристина Момот:

10 медалей II Европейских игр, 14 – чемпионатов мира. Я даже не буду спрашивать, довольны ли вы результатами сезона. Какая-либо недосказанность осталась?

Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Недосказанности не осталось, и «осталось» – это такое понятие растяжимое. Могло бы быть медалей и семь, и восемь. Домашнее выступление – это мобилизация спортсмена: перед друзьями, родственниками, перед руководителем государства. Александр Григорьевич присутствовал. Вот та мобилизация, которая произошла, обычно приходит на главном старте сезона. Это все про Европейские игры. Поэтому, когда на трибунах появился руководитель государства, ребята хотели взаимностью ответить, что нашел время, пришел, посетил. Поэтому мобилизация наступала. Она зашкаливала. «Медали же никто не принес в клюве и не подарил. Это битва характеров» Виталий Гурков:

Давайте еще раз вспомним Европейские игры. У вас целых пять золотых медалей, две серебряных и три бронзовых. Какие из этих медалей самые «трудовые»?

Владимир Шантарович:

Командный зачет идет только по медалям: и по красивым медалям, и по приятным медалям, и по медалям, которые рождаются в борьбе, в конкуренции. То есть все, что касается олимпийской программы: одиночка 500, двойка 500, четверка 500 женская (даже серебряная медаль). Неолимпийская программа – победа Козыря, трёхкратного чемпиона мира, представляете? Медали же никто не принес в клюве и не подарил. Это битва характеров. Поэтому любая медаль: и серебряная, и золотая, и бронзовая – приятно получать их и завоевывать на данном мероприятии. Что такое Европейские игры? Это Олимпийские игры в гребле на байдарках и каноэ в Европе. Самые сильные представители сегодня сосредоточены гребцов – это у нас ну две страны, три страны. Это Канада, может быть, Новая Зеландия. И то отдельными экипажами. А так все сосредоточено в Европе. Поэтому очень приятно, что дома, трибуны, мобилизация, организация. Я считаю, что по организации это одно из серьезнейших мероприятий, которое я видел вообще в Европе. Подход, обслуживание этих соревнований – я скажу, что это все на очень высоком мировом, европейском уровне. «Я считаю, команда эта – не талантливых… Талант заканчивается тогда, когда заканчивается развитие функциональное» Кристина Момот:

Вернемся к чемпионату мира. 14 медалей и первое место в общекомандном зачете. Молодцы, фурор. Как удалось дважды в сезоне выйти команде на пик формы?

Владимир Шантарович:

Работать над собой, получать удовольствие, издеваться! Ярко выраженных талантов в команде нет. У нас же впереди годы были восьмые, седьмые, девятые, двенадцатые, где ребята выходили и по четыре золотые медали завоевывали. Понимаете, сегодня узкая специализация. Узкая специализация – это спортсмены короткого спринта. А здесь сочетание трудяг в команде. Это люди, которые прошли через труд большой, через битву. Это спортсмены, которые сразу не побеждали, может быть. Я помню, Марина Литвинчук – я ее в первый раз в девятом году в Канаду брал на чемпионат мира – она была 18-я, 17-я. Сейчас она лидер мировой гребли. Человек не ушел, остался, преодолевал какие-то психологические свои барьеры и пришел к пику своей формы к 30 годам. В команде таких много. Объясняю, почему их много. Потому что терпят, работают. И побеждают потом, но это большой-большой труд. Я считаю, команда эта – не талантливых… Талант заканчивается тогда, когда заканчивается развитие функциональное. А дальше труд, развитие качеств. Поэтому сегодня, прорабатывая все эти механизмы, которые нужны для победы, слагаемые успеха, – это психология, физиология, селекционный отбор, который они прошли, это методика управления развитием качеств, функциональная диагностика, питание. Это все приходит не сразу.

Поэтому главное вообще в этом спорте нашем – это селекционный отбор. Селекционный отбор будет присутствовать серьезный. Селекционный отбор – это функция, это увидеть задатки в молодом человеке и заманить его в эту секцию (или сектой я ее называю) под названием «гребля на байдарках и каноэ». И если он туда втюхался, он из нее уже не уйдет, пока не добьется определенных побед своих. Виталий Гурков:

Попробуете объяснить такой феномен: почему в вашей команде практически незаметна смена поколений?

Владимир Шантарович:

Для обывателя она незаметна. Для тех, кто ярко выраженно работает с командой, она немножко заметна. Но самое главное сегодня в любом деле – это иметь школу. Вот сегодня состоялась школа гребли Беларуси. Она еще с советских времен, эта школа. Вспоминаем: Гейштор – Макаренко, Довгаленок – Масейков. Виктор Ринейский. Потом уже пошла независимая наша страна: два Богдановича, Петрушенко. Та школа, которая зародилась в 50-е годы, приносит плоды свои. Это построение движений, это техническое исполнение, это качественный селекционный отбор. И вот кажется незаметно, ну что такого. А все, что гениальное, то все простое. «Не понимаю тех, кто приезжает на Олимпиаду и говорит: он молодой, пусть попробует. Пусть он дома попробует, на чемпионате Беларуси» Кристина Момот:

Владимир Владимирович, есть такая неофициальная традиция у чиновников: перед Олимпиадой они к вам приходят и спрашивают, какие у вас планы. Вы берете ручку, блокнотик и так хорошо знаете своих подопечных, что пишете имена экипажа, их стартовый номер и номер на финише. То есть вы их так хорошо знаете, что понимаете, кто придет первый, кто второй, кто третий. Мы не чиновники, но тоже хотим знать, есть ли у вас какие-то планы на Токио.

Владимир Шантарович:

Надо быть сильным на этой гонке. Сильным не только в физиологии, психологии. И одно название: ты должен быть бойцом. Ничего тебя не должно остановить: ни боковой ветер, ни правый, ни левый, никакая психология, «я плохо спал» – это все должно отбрасываться. И вот такие спортсмены должны выступать на таких стартах. Я не понимаю тех, кто приезжает на Олимпиаду и говорит: он молодой, пусть попробует. Пусть он дома попробует, на чемпионате Беларуси. Туда он должен приехать и драться. Побороться. Не то, что побороться, побиться по большому счету, подраться. Все руководители сидят на трибунах и все хотят, чтобы их спортсмены побеждали. Так вот побеждать надо приезжать, быть сильным. Насколько это получится? Мы будем с коллективом своим работать. Но я думаю, что все, что мы планируем, сойдется.