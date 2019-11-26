Минское «Динамо» сыграет с «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Новости Беларуси. 26 ноября минское хоккейное «Динамо» проведет домашний матч в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Зубры» на родном льду сыграют против «Адмирала» из Владивостока. Стартовое вбрасывание запланировано на 19.10.
«Зубры» в заключительном матче очередной гостевой серии одержали победу над омским «Авангардом» – 2:1. Минчане находятся на предпоследней 11-й позиции в Западной конференции. На счету «Динамо» 25 очков в 30 играх. «Адмирал» располагается на четвертом месте в Восточной конференции.