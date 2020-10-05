Прямой эфир

Владимир Самсонов выиграл Zagreb Open по настольному теннису

05 октября 2020 19:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Очередной успех мастера малой ракетки. Владимир Самсонов победил на открытом чемпионате Хорватии по настольному теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владимир Самсонов выиграл Zagreb Open по настольному теннису-1

Состязания в Загребе стали в этом виде спорта одними из первых после коронавирусной паузы. В 2020 году из-за пандемии турнир изменил свой формат, но все равно получился довольно представительным.

В полуфинале мужского одиночного разряда Самсонов оказался сильнее хорвата Томислава Коларека. А в решающем матче белорусу пришлось сломить сопротивление еще одного хозяина столов – Фране Коице.

Владимир Самсонов выиграл Zagreb Open по настольному теннису-4

Отметим, новоиспеченный вице-президент Европейского союза настольного тенниса победил на турнире уже в пятый раз, причем предыдущий успех датирован аж 2006 годом.

# Теннис # Томислав Коларек # Фране Коице # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лига наций. Матч полуфинала между командами Беларуси и Грузии пройдёт без зрителей
05 октября 2020 19:09

Лига наций. Матч полуфинала между командами Беларуси и Грузии пройдёт без зрителей

Главный тренер «Витебска» об игре с ФК «Энергетик-БГУ»: игра получилась довольно боевая, почти без оглядки на свои ворота
05 октября 2020 19:00

Главный тренер «Витебска» об игре с ФК «Энергетик-БГУ»: игра получилась довольно боевая, почти без оглядки на свои ворота

Сергей Троцкий о проигрыше сборной U-20 команде Бельгии на молодёжном ЧЕ: «Расстроился очень сильно, потому что верил в медали»
05 октября 2020 14:49

Сергей Троцкий о проигрыше сборной U-20 команде Бельгии на молодёжном ЧЕ: «Расстроился очень сильно, потому что верил в медали»