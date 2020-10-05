Владимир Самсонов выиграл Zagreb Open по настольному теннису

Новости Беларуси. Очередной успех мастера малой ракетки. Владимир Самсонов победил на открытом чемпионате Хорватии по настольному теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Очередной успех мастера малой ракетки. Владимир Самсонов победил на открытом чемпионате Хорватии по настольному теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Состязания в Загребе стали в этом виде спорта одними из первых после коронавирусной паузы. В 2020 году из-за пандемии турнир изменил свой формат, но все равно получился довольно представительным.
В полуфинале мужского одиночного разряда Самсонов оказался сильнее хорвата Томислава Коларека. А в решающем матче белорусу пришлось сломить сопротивление еще одного хозяина столов – Фране Коице.
Отметим, новоиспеченный вице-президент Европейского союза настольного тенниса победил на турнире уже в пятый раз, причем предыдущий успех датирован аж 2006 годом.