Главный тренер «Витебска» об игре с ФК «Энергетик-БГУ»: игра получилась довольно боевая, почти без оглядки на свои ворота
Новости Беларуси. Стали известны еще два участника четвертьфинала Кубка страны по футболу. В следующий этап турнира прошли «Витебск» и «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На стадионе РЦОП-БГУ команду из Витебска принимал местный «Энергетик».
Конечно, афиша не громкая, но команды оставляли надежду на активный и «забивной» футбол. Увы, реальность оказалась противоположной ожиданиям. Весь первый тайм прошел в неплохой борьбе, но довести дело до гола команды так и не смогли.
Вторая половина, казалось, обречена на такой же сухой исход. Вот только против этого оказался нападающий «Витебска» Руслан Теверов, который на 76-й минуте прервал голевую тишину. Попытки отыграться со стороны хозяев выглядели вполне солидно, однако последнего касания в них не хватило. После свистка табло обозначило счет 1:0 в пользу футболистов «Витебска».
Сергей Ясинский, главный тренер ФК «Витебск»:
Игра получилась довольно боевая, я бы сказал, почти без оглядки на свои ворота, потому что моменты были и возле наших ворот, и возле чужих. И, в общем-то, сегодня благодарен вратарю нашему, который в нескольких моментах просто выручил нашу команду, потому что соперник играл очень остро, атаковал. К сожалению, мы в обороне играли неидеально, и поэтому сегодняшний фактор вратаря я бы назвал решающим.
В Мозыре «Славия» встречалась с «Неманом». Фавориты матча свое звание оправдали и без особых проблем разобрались с хозяевами поля – 2:0.
Напомним, на стадии 1/8 сыграть осталось лишь БАТЭ и брестскому «Динамо».