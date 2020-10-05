Главный тренер «Витебска» об игре с ФК «Энергетик-БГУ»: игра получилась довольно боевая, почти без оглядки на свои ворота

Новости Беларуси. Стали известны еще два участника четвертьфинала Кубка страны по футболу. В следующий этап турнира прошли «Витебск» и «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На стадионе РЦОП-БГУ команду из Витебска принимал местный «Энергетик».

Конечно, афиша не громкая, но команды оставляли надежду на активный и «забивной» футбол. Увы, реальность оказалась противоположной ожиданиям. Весь первый тайм прошел в неплохой борьбе, но довести дело до гола команды так и не смогли.