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Сергей Троцкий о проигрыше сборной U-20 команде Бельгии на молодёжном ЧЕ: «Расстроился очень сильно, потому что верил в медали»

05 октября 2020 14:49
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Новости Беларуси. На молодежном чемпионате Европы по волейболу, который проходил в Чехии, сборная Беларуси U-20 весьма успешно стартовала, однако в полуфинале не смогла довести победный задор до логического конца, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

Подопечные Сергея Троцкого в матче за третье место уступили сверстникам из Бельгии – 0:3, счет по партиям – 19:25, 15:25, 27:29. Самым результативным в нашей дружине стал Владислав Давыскиба, на счету которого 11 очков.

5 октября белорусы возвратились на родину.

Сергей Троцкий о проигрыше сборной U-20 команде Бельгии на молодёжном ЧЕ: «Расстроился очень сильно, потому что верил в медали»-1

Владислав Давыскиба, доигровщик мужской сборной Беларуси по волейболу (U-20):
Я бы не сказал, что я лучший игрок в том последнем матче, в котором я набрал 11 очков. Все играли не сказать, что хорошо, но старались, хотели показать себя, хотели занять третье место. Ребята молодцы, все старались, было видно желание.

Сергей Троцкий о проигрыше сборной U-20 команде Бельгии на молодёжном ЧЕ: «Расстроился очень сильно, потому что верил в медали»-4

Никита Коновалов, доигровщик мужской сборной Беларуси по волейболу (U-20):
Первый раз мы вышли в полуфинал с этой сборной. У нас все получалось, перегорели больше к концовке. У нас будет еще много стартов, и мы попробуем исправить все, что было у нас.

Сергей Троцкий о проигрыше сборной U-20 команде Бельгии на молодёжном ЧЕ: «Расстроился очень сильно, потому что верил в медали»-7

Титул чемпиона достался сборной России. Ну а о белорусах можно сказать, что четвертое место – это достаточно высокий результат, так как ребята впервые смогли пробиться в полуфинал чемпионата Европы.

Сергей Троцкий о проигрыше сборной U-20 команде Бельгии на молодёжном ЧЕ: «Расстроился очень сильно, потому что верил в медали»-10

Сергей Троцкий, главный тренер мужской сборной Беларуси по волейболу (U-20):
Верил, что мы можем больше. Я, честно говоря, расстроился очень сильно, потому что я верил в медали. Я считаю, что Бельгию мы могли выиграть. Это тот соперник, с которым можно было сыграть удачно.

Ребята эти готовы играть уже на самом высоком уровне уже в ближайшее время.

Сергей Троцкий о проигрыше сборной U-20 команде Бельгии на молодёжном ЧЕ: «Расстроился очень сильно, потому что верил в медали»-13

Отметим, параллельно молодежному чемпионату Европы в Черногории за континентальный титул борются девушки (U-17). 6 октября на паркет выйдут белоруски. Свой четвертый поединок подопечные Геннадия Александровича проведут против команды Сербии.

# Волейбол # Сергей Троцкий # Никита Коновалов # Владислав Давыскиба # Фотофакт

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