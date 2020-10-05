Сергей Троцкий о проигрыше сборной U-20 команде Бельгии на молодёжном ЧЕ: «Расстроился очень сильно, потому что верил в медали»

Новости Беларуси. На молодежном чемпионате Европы по волейболу, который проходил в Чехии, сборная Беларуси U-20 весьма успешно стартовала, однако в полуфинале не смогла довести победный задор до логического конца, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. Подопечные Сергея Троцкого в матче за третье место уступили сверстникам из Бельгии – 0:3, счет по партиям – 19:25, 15:25, 27:29. Самым результативным в нашей дружине стал Владислав Давыскиба, на счету которого 11 очков. 5 октября белорусы возвратились на родину.

Владислав Давыскиба, доигровщик мужской сборной Беларуси по волейболу (U-20):

Я бы не сказал, что я лучший игрок в том последнем матче, в котором я набрал 11 очков. Все играли не сказать, что хорошо, но старались, хотели показать себя, хотели занять третье место. Ребята молодцы, все старались, было видно желание.

Никита Коновалов, доигровщик мужской сборной Беларуси по волейболу (U-20):

Первый раз мы вышли в полуфинал с этой сборной. У нас все получалось, перегорели больше к концовке. У нас будет еще много стартов, и мы попробуем исправить все, что было у нас.

Титул чемпиона достался сборной России. Ну а о белорусах можно сказать, что четвертое место – это достаточно высокий результат, так как ребята впервые смогли пробиться в полуфинал чемпионата Европы.

Сергей Троцкий, главный тренер мужской сборной Беларуси по волейболу (U-20):

Верил, что мы можем больше. Я, честно говоря, расстроился очень сильно, потому что я верил в медали. Я считаю, что Бельгию мы могли выиграть. Это тот соперник, с которым можно было сыграть удачно. Ребята эти готовы играть уже на самом высоком уровне уже в ближайшее время.