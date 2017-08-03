Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру: как на это отреагировали фанаты

Новости Украины. 41-летний украинский боксер Владимир Кличко объявил о решении завершить спортивную карьеру. Об этом спортсмен лично заявил в ролике, который появился на его YouTube-канале. Владимир Кличко, боксер:

27 лет назад я сделал свой лучший выбор – выбрал профессию, которая стала моей жизнью. Я начал свое путешествие в спорте, и выбранный путь открыл мне мир. Мало стран, где я не бывал. Я выучил иностранные языки и создал свой бизнес. Я стал таким человеком, которым всегда стремился быть.

Фото: скриншот из видео

Владимир Кличко бывший чемпион мира в тяжелом весе. За свою боксерскую карьеру он одержал 64 победы и 5 поражений. В 1996 году стал Олимпийским чемпионом в тяжелом весе. Кстати, это произошло ровно 21 год назад. 6 августа 2016 года спортсмен опубликовал у себя на странице пост со своей золотой олимпийской медалью и написал: «Этот момент, 20 лет назад, изменил мою жизнь к лучшему. Я желаю олимпийцам удачи и быть лучше всех».

Фото: klitschko_official

С 2006 года удерживал многие престижные боксерские мировые титулы. По словам спортсмена, он понимает, что в жизни нужно уметь принимать новые вызовы и открывать новые главы. Владимир Кличко:

В какой-то момент жизни мы должны подготовиться к следующей главе, к новым вызовам и испытаниям. Очевидно, что я не исключение из правил. Сейчас пришла моя очередь сделать это. Я делаю это с волнением, ноя абсолютно готов к новым испытаниям. Боксер Владимир Кличко впервые показал новорожденную дочку

Фото: klitschko_official

Фанаты спортсмена со всего мира благодарили его за отличный бокс, который он показывал во время своей карьеры. «Владимир – образец великого спортсмена. Правильный выбор, достойный шаг и мудрые слова. Спасибо!﻿» «Это хорошее решение. Существует жизнь после ринга. Вы можете быть всегда около бокса без боя. Вы – Чемпион».

Фото: klitschko_official

«Спасибо Вам за великолепное зрелище, которое мы наблюдали на протяжении всей Вашей карьеры. Вы Легенда мирового бокса» «Конец эпохи. Настоящий чемпион-джентльмен. Вас никогда не забудут. Я счастлив, что был на вашей последней победе и последнем бою. Легенда».

Фото: klitschko_official

Кличко отказался от боя-реванша с боксером из Великобритании Энтони Джошуа, который должен был состояться в конце осени. Прошлый поединок боксеров завершился победой британца. Бой проходил в апреле. Некоторые поклонники Кличко отмечали, «Легенда бокса! Владимир – настоящий чемпион!!! Спасибо ему за почти десятилетнее доминирование в супертяжелом весе. Наш чемпион однозначно войдёт в зал мировой славы бокса! С уважением отношусь к данному его решению, но всё же считаю, что реванш с Джошуа стоило бы провести...﻿»

Фото: klitschko_official