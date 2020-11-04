Чемпионат Беларуси по футболу. «Славия» сыграла вничью с «Белшиной»

Счет открыли хозяева. На седьмой минуте отличился Нар. Следующего взятия ворот пришлось ждать очень долго. Лишь в середине второго отрезка, на 66-й минуте точным выстрелом отметился Рекиш.

Также стоит упомянуть о шести желтых карточках, которые заработали клубы на двоих. Ничейный исход никоим образом не отразился на положении в турнирной таблице. «Славия» осталась на 12-м месте, а «Белшина» – на предпоследнем, 15-м. Вне конкуренции – БАТЭ. На одно очко отстает «Шахтер». Тройку лучших команд замыкает брестское «Динамо».