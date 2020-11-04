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Чемпионат Беларуси по футболу. «Славия» сыграла вничью с «Белшиной»

04 ноября 2020 15:25
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Новости Беларуси. «Славия» сыграла вничью с «Белшиной» в перенесенном матче 26 тура Беларубанк – высшей лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперники по разу огорчили друг друга.

Чемпионат Беларуси по футболу. «Славия» сыграла вничью с «Белшиной»-1

Счет открыли хозяева. На седьмой минуте отличился Нар. Следующего взятия ворот пришлось ждать очень долго. Лишь в середине второго отрезка, на 66-й минуте точным выстрелом отметился Рекиш.

Чемпионат Беларуси по футболу. «Славия» сыграла вничью с «Белшиной»-4

Также стоит упомянуть о шести желтых карточках, которые заработали клубы на двоих. Ничейный исход никоим образом не отразился на положении в турнирной таблице. «Славия» осталась на 12-м месте, а «Белшина» – на предпоследнем, 15-м. Вне конкуренции – БАТЭ. На одно очко отстает «Шахтер». Тройку лучших команд замыкает брестское «Динамо».

# Футбол Беларуси # Фрэнсис Нар # Дмитрий Рекиш # Фотофакт

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