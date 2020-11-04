Прямой эфир

Центральный поединок в мужском чемпионате Беларуси по волейболу не состоится

04 ноября 2020 15:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Не состоится центральный поединок в мужском чемпионате Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Центральный поединок в мужском чемпионате Беларуси по волейболу не состоится-1

На паркете «Чижовка-Арены» должны были выяснять отношения давние и непримиримые соперники – столичный «Строитель» и солигорский «Шахтер».  

В нынешнем розыгрыше клубы идут без поражений. Но «горняки» возглавляют таблицу благодаря большему количеству проведенных встреч.  

Центральный поединок в мужском чемпионате Беларуси по волейболу не состоится-4

Битва гигантов отложена на неопределенный срок ввиду плохого самочувствия игроков солигорского клуба.  

# Волейбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чемпионат Беларуси по футболу. «Славия» сыграла вничью с «Белшиной»
04 ноября 2020 15:25

Чемпионат Беларуси по футболу. «Славия» сыграла вничью с «Белшиной»

Матч «Минчанки» и «Локомотива» в российской суперлиге перенесён
04 ноября 2020 13:25

Матч «Минчанки» и «Локомотива» в российской суперлиге перенесён

Белорус Виктор Гончаренко признан лучшим тренером октября в РПЛ
04 ноября 2020 13:15

Белорус Виктор Гончаренко признан лучшим тренером октября в РПЛ