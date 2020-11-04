Центральный поединок в мужском чемпионате Беларуси по волейболу не состоится

Новости Беларуси. Не состоится центральный поединок в мужском чемпионате Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На паркете «Чижовка-Арены» должны были выяснять отношения давние и непримиримые соперники – столичный «Строитель» и солигорский «Шахтер».

В нынешнем розыгрыше клубы идут без поражений. Но «горняки» возглавляют таблицу благодаря большему количеству проведенных встреч.