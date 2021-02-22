Владимир Базанов: будет 110-летие белорусского футбола, хотелось бы, чтобы чемпионат прошёл с большим интересом

Новости Беларуси. В Доме футбола состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси по футболу. Как и ожидалось, в спор за награды вступят 16 дружин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Будут три новичка: это «Гомель», речицкий «Спутник» и «Сморгонь». Причем двое из них в первом туре сыграют дома. До первой международной паузы пройдут два тура, затем чемпионат отправится на небольшие каникулы. По итогам жеребьевки был определен календарь матчей на весь соревновательный год. Судьбу команд решали завершивший недавно карьеру Николай Януш и Эдуард Малофеев.

Все встречи состоятся в период с 12 по 14 марта. Наиболее ярким видится матч минского «Динамо» и бронзового призера предыдущего чемпионата жодинского «Торпедо». Также интересно будет понаблюдать за новичками высшей лиги.

Владимир Базанов, председатель Белорусской федерации футбола:

В 2021 году будет 110-летие белорусского футбола, и нам хотелось бы, чтобы чемпионат, который мы начнем, сейчас произошла жеребьевка, действительно прошел с большим интересом. Чтобы болельщиков привлекали на стадионы. Мы постараемся сейчас посмотреть, может быть, как мы брали 25 % посещения. Вот будем сейчас вести переговоры для того, чтобы увеличить, может быть, до 50 %. Потому что к футболу интерес очень большой. Это самый массовый вид спорта.

До начала чемпионата, 2 марта состоится матч за Суперкубок, который разыграют «Шахтер» и БАТЭ.