«Вижу результат детей, горящие глаза». Минск принимает первенство Беларуси по синхронному плаванию

Новости Беларуси. Первенство Беларуси по синхронному плаванию уже традиционно принимает Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 17 марта участницы определяли сильнейших в двух видах программы.

В техническом соло не было равных Яне Трацевской. В произвольных групповых упражнениях победила команда «Минск 1». Синхронное плавание не раскрученный вид. Спортсмены и тренеры здесь не избалованны зрительским вниманием и прессой. Как удается сохранять высокие позиции на международной арене и за счет чего атлеты черпают мотивацию, узнавала Юлия Силипицкая.

Уже из года в год на чемпионатах и первенствах Беларуси выступают девушки исключительно из Минска и Бреста. Гродненчанка или гомельчанка – это экзотика. Такой зрелищный и женственный вид спорта, к сожалению, не пользуется спросом в других регионах, хотя почти во всех крупных городах Беларуси имеются бассейны. Несмотря на такую ситуацию, Олимпиада в Токио для нашей команды стала самой успешной. Наш дуэт Василина Хондошко и Дарья Кулагина в олимпийском финале заняли 11-е место. Теперь надо двигаться вперед не только олимпийцам, но селекционерам. Те, кто работает у станка, знает секрет успеха.

Виктория Кудравец, тренер-преподаватель БФСО «Динамо» по синхронному плаванию:

Вижу результат детей, вижу горящие глаза, это не может не мотивировать. Надо организовывать больше соревнований, начальной подготовке надо организовывать больше учебной тренировки, чтобы было больше по времени. Так как сейчас начальная подготовка буквально три раза в неделю, это очень мало. Конкуренция внутри небольшой сборной растет, а первенства и чемпионаты страны становятся все зрелищнее и эмоциональнее.

Анастасия Головкова, участница турнира:

Я уже попала в юниорскую сборную, надо уже двигаться дальше. Я бы очень хотела поехать на чемпионат мира, занять достойное место.