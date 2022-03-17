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«Идёт отток кадров». Почему синхронное плавание считается непопулярным видом спорта в Беларуси?

17 марта 2022 19:45
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Новости Беларуси. Первенство Беларуси по синхронному плаванию уже традиционно принимает Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 17 марта участницы определяли сильнейших в двух видах программы.

Уже из года в год на чемпионатах и первенствах Беларуси выступают девушки исключительно из Минска и Бреста. Гродненчанка или гомельчанка – это экзотика. Такой зрелищный и женственный вид спорта, к сожалению, не пользуется спросом в других регионах, хотя почти во всех крупных городах Беларуси имеются бассейны.

«Идёт отток кадров». Почему синхронное плавание считается непопулярным видом спорта в Беларуси?-1

Елена Светличная, председатель Белорусской федерации синхронного плавания:
Идет отток кадров, пытаемся удержать, но сами понимаете, не всегда это удается. Здесь остаются только энтузиасты. Испытываем проблемы по набору, потому что на начальном этапе подготовки у нас все группы платные.

«Вижу результат детей, горящие глаза». Минск принимает первенство Беларуси по синхронному плаванию – подробнее здесь.

# Синхронное плавание # Елена Светличная # Фотофакт

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