«Идёт отток кадров». Почему синхронное плавание считается непопулярным видом спорта в Беларуси?

Новости Беларуси. Первенство Беларуси по синхронному плаванию уже традиционно принимает Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 17 марта участницы определяли сильнейших в двух видах программы.

Уже из года в год на чемпионатах и первенствах Беларуси выступают девушки исключительно из Минска и Бреста. Гродненчанка или гомельчанка – это экзотика. Такой зрелищный и женственный вид спорта, к сожалению, не пользуется спросом в других регионах, хотя почти во всех крупных городах Беларуси имеются бассейны.