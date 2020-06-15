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«Витэн» вырвался вперёд в плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу

15 июня 2020 14:47
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Новости Беларуси. Прошел очередной матч финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Витэн» вырвался вперёд в плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу-1

За золото сражаются оршанский «Витэн» и гомельский ВРЗ. После двух матчей счет в серии был равным – 1:1. Игра под номером три прошла в Орше. Победу в матче со счетом 4:2 праздновали футболисты «Витэна». По два мяча в составе «энергетиков» забили Артем Рось и Евгений Переметин.

Таким образом оршанцы вышли вперед в противостоянии – 2:1. Следующий матч состоится в четверг, 18 июня, в Гомеле.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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