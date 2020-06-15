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БАТЭ вничью сыграл с «Шахтёром» и сохранил лидерство в чемпионате Беларуси

15 июня 2020 14:45
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Новости Беларуси. Матчем между БАТЭ и солигорским «Шахтером» завершился 13-й тур «Беларусбанк – высшей лиги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча лидеров прошла на «Борисов-Арене». Счет был открыт уже на седьмой минуте: полузащитник гостей Игор Иванович отправил мяч в ворота борисовчан после подачи с углового в исполнении Николы Антича – 1:0. Хозяева долго искали путь к воротам «горняков» и нашли его только к 61-й минуте. Павел Нехайчик сравнял счет – 1:1.

БАТЭ вничью сыграл с «Шахтёром» и сохранил лидерство в чемпионате Беларуси-1

Затем БАТЭ окончательно перехватил инициативу и смог выйти вперед. Максим Скавыш отправил свой мяч в ворота «Шахтера» – 2:1. Но через три минуты «горняки» сумели отыграться, забив довольно спорный мяч. Дмитрий Подстрелов оказался самым расторопным в штрафной площади «желто-синих» – 2:2.

БАТЭ вничью сыграл с «Шахтёром» и сохранил лидерство в чемпионате Беларуси-4

Эти цифры и остались на табло «Борисов-Арены» после финального свистка. В турнирной таблице БАТЭ сохраняет свое лидерство. В активе «желто-синих» 27 балов. Вторым идет Шахтер с 25 очками.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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