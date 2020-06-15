БАТЭ вничью сыграл с «Шахтёром» и сохранил лидерство в чемпионате Беларуси

Новости Беларуси. Матчем между БАТЭ и солигорским «Шахтером» завершился 13-й тур «Беларусбанк – высшей лиги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча лидеров прошла на «Борисов-Арене». Счет был открыт уже на седьмой минуте: полузащитник гостей Игор Иванович отправил мяч в ворота борисовчан после подачи с углового в исполнении Николы Антича – 1:0. Хозяева долго искали путь к воротам «горняков» и нашли его только к 61-й минуте. Павел Нехайчик сравнял счет – 1:1.