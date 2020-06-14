Почему Екатерина Карстен не хочет быть тренером?

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вы себя по-прежнему не нашли?

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:

Ну, я работаю. Нравится мне или нет это.

Вадим Щеглов:

Но Вы могли бы заниматься тренерской работой.

Екатерина Карстен:

Когда смотришь на этих детей, порой я их жалею. Хоть сама знаю, что это такое.

Вадим Щеглов:

У Екатерины Великой – мягкий характер?