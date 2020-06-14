Почему Екатерина Карстен не хочет быть тренером?

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы себя по-прежнему не нашли?
Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:
Ну, я работаю. Нравится мне или нет это.
Вадим Щеглов:
Но Вы могли бы заниматься тренерской работой.
Екатерина Карстен:
Когда смотришь на этих детей, порой я их жалею. Хоть сама знаю, что это такое.
Вадим Щеглов:
У Екатерины Великой – мягкий характер?
Екатерина Карстен:
Выходит, да. Но, может, если бы попробовала, может, и так можно. Я думаю, детям не нужно, именно детям, когда ещё только набираешь детей, я считаю что и не нужно быть очень строгим, жёстким. И уговаривать, показывать, учить – я думаю так, я не пробовала.
«У меня отец отбирал топор, говорил, что малая ещё». Карстен о детстве в деревне и почему ей нравилась мужская работа
Вадим Щеглов:
Но Вы бы попробовали?
Екатерина Карстен:
Не знаю. Очень боязно именно за судьбы детей. Взять ребёнка – он будет, или даже не он, а больше родители, надеяться, что вот – олимпийская чемпионка взяла, она подведёт к такому же результату и моего ребёнка. Я боюсь вот именно за ответственность.
Вадим Щеглов:
Вы боитесь не оправдать надежд?
Екатерина Карстен:
Да.