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Почему Екатерина Карстен не хочет быть тренером?

14 июня 2020 18:28
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы себя по-прежнему не нашли?

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:
Ну, я работаю. Нравится мне или нет это.

Вадим Щеглов:
Но Вы могли бы заниматься тренерской работой.

Екатерина Карстен:
Когда смотришь на этих детей, порой я их жалею. Хоть сама знаю, что это такое.

Вадим Щеглов:
У Екатерины Великой – мягкий характер?

Почему Екатерина Карстен не хочет быть тренером?-1

Екатерина Карстен:
Выходит, да. Но, может, если бы попробовала, может, и так можно. Я думаю, детям не нужно, именно детям, когда ещё только набираешь детей, я считаю что и не нужно быть очень строгим, жёстким. И уговаривать, показывать, учить – я думаю так, я не пробовала.

«У меня отец отбирал топор, говорил, что малая ещё». Карстен о детстве в деревне и почему ей нравилась мужская работа

Вадим Щеглов:
Но Вы бы попробовали?

Екатерина Карстен:
Не знаю. Очень боязно именно за судьбы детей. Взять ребёнка – он будет, или даже не он, а больше родители, надеяться, что вот – олимпийская чемпионка взяла, она подведёт к такому же результату и моего ребёнка. Я боюсь вот именно за ответственность.

Вадим Щеглов:
Вы боитесь не оправдать надежд?

Екатерина Карстен:
Да.

# Гребля # Вадим Щеглов

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