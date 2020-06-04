«Витэн» и ВРЗ прошли в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу

Новости Беларуси. Оршанский «Витэн» и гомельский ВРЗ вышли в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они синхронно победили своих оппонентов в третьих, решающих матчах серий 1/2.

Особого внимание заслуживает противостояние «Витэна» и «Столицы». На тот момент действующий чемпион, минский клуб, ничего не смог противопоставить своему оппоненту. Хозяева играли практически безупречно и вели с колоссальной разницей в 4 мяча. И лишь под занавес встречи «Столица» сохранила лицо, забив дважды подряд. Итоговые цифры – 4:2 в пользу «Витэна».