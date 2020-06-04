Прямой эфир

«Витэн» и ВРЗ прошли в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу

04 июня 2020 09:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Оршанский «Витэн» и гомельский ВРЗ вышли в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они синхронно победили своих оппонентов в третьих, решающих матчах серий 1/2.

«Витэн» и ВРЗ прошли в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу-1

Особого внимание заслуживает противостояние «Витэна» и «Столицы». На тот момент действующий чемпион, минский клуб, ничего не смог противопоставить своему оппоненту. Хозяева играли практически безупречно и вели с колоссальной разницей в 4 мяча. И лишь под занавес встречи «Столица» сохранила лицо, забив дважды подряд. Итоговые цифры – 4:2 в пользу «Витэна».

«Витэн» и ВРЗ прошли в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу-4

В другом полуфинале ВРЗ был сильнее БЧ – 2:1. Чемпионская серия пройдет до трёх викторий одного из соперников. Первая игра будет сыграна 7 июня. 

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Церемонии открытия Олимпийских и Паралимпийских игр в 2021 году проведут отдельно
04 июня 2020 08:32

Церемонии открытия Олимпийских и Паралимпийских игр в 2021 году проведут отдельно

Садись да катайся! В Беларуси отмечают Международный день велосипеда
03 июня 2020 11:27

Садись да катайся! В Беларуси отмечают Международный день велосипеда

ЧБ по мини-футболу. 3 июня станет известно, кто пройдёт в финал
03 июня 2020 09:58

ЧБ по мини-футболу. 3 июня станет известно, кто пройдёт в финал