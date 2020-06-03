ЧБ по мини-футболу. 3 июня станет известно, кто пройдёт в финал





В гомельском дерби сойдутся БЧ и ВРЗ, а в Орше отношения будут выяснять «Витэн» и «Столица». В обеих сериях, которые проходят до двух побед, счёт пока равный – 1:1. Так что по итогам сегодняшних встреч будут названы команды, которые оспорят золото турнира.