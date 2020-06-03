ЧБ по мини-футболу. 3 июня станет известно, кто пройдёт в финал

Новости Беларуси. Развязка все ближе. 3 июня пройдут третьи, решающие матчи полуфинальных серий плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Развязка все ближе. 3 июня пройдут третьи, решающие матчи полуфинальных серий плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В гомельском дерби сойдутся БЧ и ВРЗ, а в Орше отношения будут выяснять «Витэн» и «Столица». В обеих сериях, которые проходят до двух побед, счёт пока равный – 1:1. Так что по итогам сегодняшних встреч будут названы команды, которые оспорят золото турнира.
Игра в Гомеле начнется в 17 часов. В Орше – в 19.15. Из-за сложной эпидемиологической ситуации матчи пройдут без зрителей.