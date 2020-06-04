Церемонии открытия Олимпийских и Паралимпийских игр в 2021 году проведут отдельно

Новости мира. Организаторы летних Олимпийских игр в Токио отказались от совместного проведения церемоний открытия и закрытия Олимпиады и Паралимпиады в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изначально предполагалось, что такой шаг позволит сэкономить около 119 миллионов долларов. Однако МОК и Международный паралимпийский комитет выступили за проведение раздельных церемоний.

Основной аргумент: логистические трудности и сложности с правами на телетрансляцию. Так как Паралимпиада проводится на месяц позже Олимпиады, паралимпийским спортсменам пришлось бы приехать в Японию гораздо раньше. Только ради одной церемонии.