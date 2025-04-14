Дубль Шаранговича предопределил победу «Калгари» над «Сан-Хосе» в одном из матчей НХЛ

Дубль Егора Шаранговича предопределил победу «Калгари» над «Сан-Хосе» в одном из матчей Национальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Знаковое событие произошло в третьем периоде. Вначале форвард вывел «огоньков» вперед. Это взятие ворот стало юбилейным, 100-ым в карьере. Ранее такой рубеж покорился только двум нашим исполнителям. Но на этом Шарангович не остановился. Под занавес встречи представитель синеокой снова отправил шайбу в цель. Впоследствии Егора признали первой звездой. Таким образом, отечественный хоккеист продлил серию с голами до трех встреч.