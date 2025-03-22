«Витебск» стал последним участником полуфинала Кубка Президента

«Витебск» последним вышел в полуфинал Кубка Президента, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В решающем, 7-м матче серии «северяне» не оставили шансов «Бресту» – 4:0. Примечательно, что половину шайб будущие победители забросили в неравных составах. Дублем отметился Александр Тимирев. Также точные броски исполнили Егор Степанов и Егор Мажуга. 4:0 в дуэли и 4:3 в серии. Пары одной второй выглядят следующим образом: «Юность» – «Динамо», «Витебск» – «Гомель». Первые начинают в 24 марта, вторые – спустя день.