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«Витебск» стал последним участником полуфинала Кубка Президента

22 марта 2025 11:52
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«Витебск» последним вышел в полуфинал Кубка Президента, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В решающем, 7-м матче серии «северяне» не оставили шансов «Бресту» – 4:0. Примечательно, что половину шайб будущие победители забросили в неравных составах. Дублем отметился Александр Тимирев. Также точные броски исполнили Егор Степанов и Егор Мажуга. 4:0 в дуэли и 4:3 в серии. Пары одной второй выглядят следующим образом: «Юность» – «Динамо», «Витебск» – «Гомель». Первые начинают в 24 марта, вторые – спустя день.

# Хоккей Беларуси

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