«Витебск» стал обладателем Кубка Салея. Кто из хоккеистов отличился?
Новости Беларуси. «Витебск» стал обладателем Кубка Руслана Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Северяне праздновали викторию над «Гомелем» со счетом – 2:1. Первый период финальной встречи остался за гомельчанами – 1:0, свою команду вперед вывел Иван Секерин. После перерыва северяне добавили и почти сразу получили большинство, которое реализовал Елисеенко.
Заключительная треть прошла в равной борьбе, лишь в концовке, за 3 минуты до финальной сирены, победу северянам принес результативный бросок Беспалова. Как итог хоккейный клуб «Витебск» – обладатель Кубка Руслана Салея 2022 года.
В матче за третье место встречались «Неман» и «Брест». Хозяева площадки уже в первой половине игры обеспечили себе преимущество в три шайбы. Несмотря на неудачное начало, хоккеисты «Бреста» смогли сократить отставание до минимума. Но на большее их не хватило. Гродненцы, забросив четвертую шайбу, установили окончательные цифры на табло – 4:2.