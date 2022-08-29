«Витебск» стал обладателем Кубка Салея. Кто из хоккеистов отличился?

Новости Беларуси. «Витебск» стал обладателем Кубка Руслана Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Северяне праздновали викторию над «Гомелем» со счетом – 2:1. Первый период финальной встречи остался за гомельчанами – 1:0, свою команду вперед вывел Иван Секерин. После перерыва северяне добавили и почти сразу получили большинство, которое реализовал Елисеенко.

Заключительная треть прошла в равной борьбе, лишь в концовке, за 3 минуты до финальной сирены, победу северянам принес результативный бросок Беспалова. Как итог хоккейный клуб «Витебск» – обладатель Кубка Руслана Салея 2022 года.