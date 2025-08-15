«Витебск» и «Металлург» стали четвертьфиналистами Кубка Салея

Команда Романа Юпатова в серии буллитов выиграла у смоленского «Славутича» 3:2, набрала 9 баллов, и с первого места в группе вышла в одну четвертую Кубка Салея. Жлобинский «Металлург» нанес поражение оршанскому «Локомотиву» со счетом 5:3 и также досрочно завоевал путевку в плей-офф. Новополоцкий «Химик» на своей площадке в овертайме уступил «Гомелю» со счетом 1:2.

Алексей Кузнецов, главный тренер ХК «Гомель»:

Провели мы тяжелый матч, очень тяжелый. Соперник предоставил для нас хорошие скорости, с которыми мы поначалу не справлялись. Пришлось немножко поговорить с ребятами в первом перерыве. Во втором поменяли некоторые сочетания. Может, это сработало. Нужно было немножко поменять схему в атаке, но хорошо, что победили. Взяли нужные два очка. Продолжаем бороться за выход в плей-офф.

«Рыси» прервали серию из трех поражений и остаются в обойме клубов, претендующих на попадание в четвертьфинал. Утратили шансы на плей-офф «Химик» и «Локомотив», два оставшихся пропуска разыграют три команды – «Могилев», «Гомель» и «Славутич».