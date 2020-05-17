«Беларусбанк – высшая лига». Кто будет играть в последний день 9-го тура

Новости Беларуси. 17 мая тремя матчами завершится 9-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 мая также прошли три встречи. РЦОР-БГУ принимал брестское «Динамо». Победа осталась за хозяевами – 2:1. В составе подопечных Владимира Белявского отличились Душан Бакич и Евгений Юдчиц. У соперников голом в добавленное время отметился Сергей Кисляк.

В параллельном матче солигорский «Шахтер» принимал мозырскую «Славию». Здесь забивали исключительно хозяева. Голы на счету Лисаковича и Белановича. Итоговые цифры на табло – 2:0 в пользу «горняков». В свою очередь БАТЭ на родном поле разгромил гостей из Слуцка – 3:0. В составе борисовчан забивали Милич, Стасевич и Нехайчик.