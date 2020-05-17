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«Беларусбанк – высшая лига». Кто будет играть в последний день 9-го тура

17 мая 2020 12:06
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Новости Беларуси. 17 мая тремя матчами завершится 9-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларусбанк – высшая лига». Кто будет играть в последний день 9-го тура-1

16 мая также прошли три встречи. РЦОР-БГУ принимал брестское «Динамо». Победа осталась за хозяевами – 2:1. В составе подопечных Владимира Белявского отличились Душан Бакич и Евгений Юдчиц. У соперников голом в добавленное время отметился Сергей Кисляк.

«Беларусбанк – высшая лига». Кто будет играть в последний день 9-го тура-4

В параллельном матче солигорский «Шахтер» принимал мозырскую «Славию». Здесь забивали исключительно хозяева. Голы на счету Лисаковича и Белановича. Итоговые цифры на табло – 2:0 в пользу «горняков». В свою очередь БАТЭ на родном поле разгромил гостей из Слуцка – 3:0. В составе борисовчан забивали Милич, Стасевич и Нехайчик.

«Беларусбанк – высшая лига». Кто будет играть в последний день 9-го тура-7

Завершится 9-й тур сегодня. В программе игрового дня три матча. Первыми на поле выйдут «Белшина» и «Витебск», следом силами померяются минское «Динамо» и «Ислочь», а финальной станет встреча «Руха» и «Смолевичей».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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