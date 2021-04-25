Кирилл Малеев о Суперлиге: «12 клубов захотели пойти революционным путем, они захотели всё сломать»

Новости Беларуси. Революция, начало Первой мировой войны на газоне, полный передел сфер влияния и денег. Какими только выражениями не сопровождали мировые информационные агентства, кстати, не только спортивные, сообщение-молнию: на планете создан новый турнир Суперлига, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Проект заморожен». Как появилась Суперлига и почему к ней негативно отнеслись в футбольном мире?

Правда, просуществовала эта весьма эксцентричная затея очень недолго. А если точнее, менее трех дней. О том, как зарождалась и как в итоге ушла до лучших времен идея перевернуть современное устройство игры номер один, поговорим дальше.