Кирилл Малеев о Суперлиге: «12 клубов захотели пойти революционным путем, они захотели всё сломать»
Новости Беларуси. Революция, начало Первой мировой войны на газоне, полный передел сфер влияния и денег. Какими только выражениями не сопровождали мировые информационные агентства, кстати, не только спортивные, сообщение-молнию: на планете создан новый турнир Суперлига, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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Правда, просуществовала эта весьма эксцентричная затея очень недолго. А если точнее, менее трех дней. О том, как зарождалась и как в итоге ушла до лучших времен идея перевернуть современное устройство игры номер один, поговорим дальше.
Разберемся подробнее. Изначально в Суперлигу вошли «Милан», «Арсенал», «Атлетико Мадрид», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Тоттенхэм». Инициаторами создания выступили президенты мадридского «Реала» и «Ювентуса» Флорентино Перес и Андреа Аньелли. Помимо 12 клубов упомянутых ранее, еще три команды должны были присоединиться к турниру перед стартом дебютного сезона. Эти 15 коллективов образуют неизменный пул команд-основателей. Еще пять клубов планировали ротировать.Так для чего же грандам понадобилась столь резкая революция в современном футбольном мире?
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Кирилл Малеев, генеральный секретарь ФК «БАТЭ»:
В первую очередь финансовые причины, потому что пандемия, от этого следствие – зрителей не допускают на стадионы. Это привело к тому, что доходы клубов сократились.
Кирилл Малеев:
12 клубов-основателей захотели пойти революционным путем, они захотели сразу все сломать и сделать. UEFA все делает последовательно, они идут эволюционным путем, они постепенно показывают, что есть большое количество проходных матчей, которые интересны зрителям. Они показывают динамику просмотра. Это все делается эволюционным путем, потихоньку. Проект, о котором говорили еще в 2019 году, как раз таки предусматривал, что будут организованы лиговые соревнования. Была предусмотрена ротация между лигами. Однако, к сожалению, для топовых клубов, которые сейчас объявили о Суперлиге, этот формат не был утвержден.