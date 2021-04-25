«Проект заморожен». Как появилась Суперлига и почему к ней негативно отнеслись в футбольном мире?

Новости Беларуси. Революция, начало Первой мировой войны на газоне, полный передел сфер влияния и денег. Какими только выражениями не сопровождали мировые информационные агентства, кстати, не только спортивные, сообщение-молнию: на планете создан новый турнир Суперлига, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Правда, просуществовала эта весьма эксцентричная затея очень недолго. А если точнее, менее трех дней. О том, как зарождалась и как в итоге ушла до лучших времен идея перевернуть современное устройство игры номер один, поговорим дальше.

Официально объявлено о создании нового футбольного турнира – Суперлиги Европы. Анонсированы первые 12 клубов. Спустя час UEFA и FIFA выступают с открытой критикой нового проекта. Цитата из официального сообщения: «FIFA может выразить только свое неодобрение «закрытой европейской отколовшейся лиге» за пределами международных футбольных структур за несоблюдение спортивных принципов». На протяжении первой половины дня к критике Суперлиги присоединяются авторитетные тренеры и бывшие футболисты.

Больше всего отличились легенды «Манчестер Юнайтед». Свое резкое мнение оставили Гари Невилл и Рио Фердинанд, а Алекс Фергюсон назвал создание проекта отказом от традиции, ведь топ-клубы теперь не будут играть в Лиге чемпионов. В этот же промежуток стало известно об отказе «ПСЖ», «Баварии» и дортмундской «Боруссии» принять участие в турнире. «Случайно такие проекты бизнесмены не озвучивают». Мнение футбольного эксперта об истории Суперлиги

В полдень о себе дал знать президент UEFA Александер Чеферин. Словенец сказал, что даже за время работы юристом по уголовным делам не встречал таких людей, как исполнительный директор «МЮ» Эд Вудворд, который подписал контракт с Суперлигой, будучи полностью на стороне реформы Лиги чемпионов. Президента «Ювентуса» Аньелли Чеферин и вовсе назвал лжецом.

Буквально спустя час после громких высказываний Чеферина сообщается о принятии реформы Лиги чемпионов. Количество участников увеличивается до 36. Групповой этап заменяется на общий пул, который играет по швейцарской системе. Больше матчей, больше призовых, но главное отличие от Суперлиги – сохранение спортивного принципа. Также UEFA угрожает ввести запрет на участие в чемпионатах мира и Европы для футболистов команд Суперлиги.

На протяжении 24 часов давление со стороны авторитетных в футбольном мире персон нарастает. Критиковать турнир стали великие Юрген Клопп, Арсен Венгер, Джейми Каррагер, Луиш Фигу, Месут Озил, Эдвин Ван дер Сар, Дэвид Бекхэм, Томас Бах. Свое недовольство выказывают и действующий игроки английских клубов. Решение о вступлении в Суперлигу принималось без их участия. Появляется первое сообщение о возможном выходе одной из английских команд из проекта.

В районе четырех часов 20 апреля к протестам против нового турнира активно присоединяются и фанаты. Они организовывают массовые пикеты у стадионов своих клубов. Самый большой у «Стэмфорд Бридж». «Манчестер Сити» покидает Суперлигу.

Ближе к полуночи 20 апреля функционеры клубов Суперлиги собираются на экстренное совещание. Практически одновременно появляются сообщения о выходе еще четырех клубов АПЛ из Суперлиги. Ими стали «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Уже к трем часам ночи 21 апреля проект Европейская Суперлига заморожен. О выходе из турнира заявляет последняя команда из Англии – «Челси». Гром, очевидно, грянул. После объявления о заморозке Суперлиги в течение 12 часов ее состав покидают «Атлетико», «Интер» и «Милан». Таким образом, из первоначальных 12 учредителей остались лишь три: «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Finita la commedia.

А теперь разберемся подробнее. Изначально в Суперлигу вошли «Милан», «Арсенал», «Атлетико Мадрид», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Тоттенхэм». Инициаторами создания выступили президенты мадридского «Реала» и «Ювентуса» Флорентино Перес и Андреа Аньелли. Помимо 12 клубов упомянутых ранее, еще три команды должны были присоединиться к турниру перед стартом дебютного сезона. Эти 15 коллективов образуют неизменный пул команд-основателей. Еще пять клубов планировали ротировать. Кирилл Малеев о Суперлиге: «12 клубов захотели пойти революционным путем, они захотели всё сломать»

Так для чего же грандам понадобилась столь резкая революция в современном футбольном мире? Сейчас буквально каждый из клубов, которые выступили за создание Суперлиги, имеет серьезные финансовые проблемы. Исключением стал лишь «Челси», который, согласно данным, завершил год с прибылью. А, например, испанский флагман «Барселона» подошел к концу года с огромным долгом, общая сумма которого – 1 миллиард 173 миллионов евро. Определенно, такие бреши нужно закрывать. И делать это в максимально короткие сроки.

Однако смотреть на происходящее можно и под другим углом. Футбол уже давно стал словно живым организмом, и изменения в нем просто неизбежны. Другое дело, что европейские флагманы за своими огромными тратами перестали видеть границы реальности. Например, зарплата звездного Лео Месси – 70 миллионов евро в год. Еще 10 лет назад представить такое было просто невозможно. Именно этот отрыв от более приземленного мира и их неадекватные денежные аппетиты вынудили топ-клубы отказаться от мягких изменений от UEFA в пользу радикальных действий.

В итоге UEFA буквально совместными усилиями с фанатами сумели донести практически всем отщепенцам, что такой ход действий сейчас никого, кроме самих топовых клубов, не устраивает. Но ведь это означает, что проблемы горе-радикалов не исчезли. Так остановятся ли они после такой встряски?