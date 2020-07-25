Виталий Жуковский: «Многие футболисты играли не то что не в кондициях, они не должны были играть»

Новости Беларуси. «Беларусбанк – высшая лига по футболу» продолжается в эти выходные. Команды из нижних строчек чемпионата пытаются урвать очки у грандов, а середняки выясняют, кто же все-таки сильнее, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На столичном стадионе «Трактор» закончился поединок «Ислочи» и «Динамо» из Бреста. Несмотря на отличную игру хозяев и дубль Николая Януша (к слову, футболист забил свой сотый мяч), запомнился матч своими эмоциями после противостояния, главным героем которого был Виталий Жуковский.

Виталий Жуковский, главный тренер ФК «Ислочь»:

Многие футболисты играли не то что не в кондициях, они не должны были играть. Я просто приходил, у меня были моменты, я просто: «Ребят, выйдите. Ты можешь хоть стоять? Ты просто стой». Потому что проблема.

Есть разные дубли. У нас дубль, мы сейчас только начали, пошли, они неплохо выступают. Но вы видели, даже парень сейчас вышел на три минуты – как он терялся. А это лидер, условно, дубля. Иногда даже психология, что просто встань, постой. Потому что они не могли играть, у них большие проблемы со здоровьем были.