Баскетбольные «Цмокi» не смогли выйти в 1/4 Кубка FIBA

Новости Беларуси. Баскетбольным «Цмокам» не удалось вписать новую главу в летопись клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Драконы не сумели оформить выход в 1/4 Кубка FIBA. В домашнем поединке против итальянского «Авеллино» минчане уступили. Соперник со старта захватил инициативу и лишь однажды позволил минчанам приблизиться в счете. Окончательное преимущество гостей – 72:81 и теперь «Цмоки» прощаются с турниром.