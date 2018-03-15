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Баскетбольные «Цмокi» не смогли выйти в 1/4 Кубка FIBA

15 марта 2018 22:41
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Новости Беларуси. Баскетбольным «Цмокам» не удалось вписать новую главу в летопись клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбольные «Цмокi» не смогли выйти в 1/4 Кубка FIBA-1

Драконы не сумели оформить выход в 1/4 Кубка FIBA. В домашнем поединке против итальянского «Авеллино» минчане уступили. Соперник со старта захватил инициативу и лишь однажды позволил минчанам приблизиться в счете. Окончательное преимущество гостей – 72:81 и теперь «Цмоки» прощаются с турниром.

Баскетбольные «Цмокi» не смогли выйти в 1/4 Кубка FIBA-4

Александр Кудрявцев, игрок БК «Цмокi» (Минск):
Сделали глупые потери, к сожалению, в плей-офф это уже не прощается. Тем более, команда одна из лидеров чемпионата Италии, обыграла в чемпионате евролиговый «Милан».

# Фотофакт # Баскетбол # Александр Кудрявцев

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