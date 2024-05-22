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Виолетта Скворцова обновила рекорд Беларуси в тройном прыжке на командном чемпионате России

22 мая 2024 19:40
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Белорусские легкоатлеты успешно выступили в заключительный день командного чемпионата России. По результатам среды у нас пять наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виолетта Скворцова обновила рекорд Беларуси в тройном прыжке на командном чемпионате России-1

В толкании ядра Алена Дубицкая выиграла золото. У Елены Трус – серебро. В аналогичной дисциплине у мужчин Олег Томашевич также поднялся на 2-ю ступень пьедестала. Алексей Котковец взял бронзу в метании копья. Особенно ярко себя проявила Виолетта Скворцова в тройном прыжке. В заключительной шестой попытке белоруска показала результат 14 метров 85 сантиметров. Она не только обновила личный рекорд, но и национальный!

Виолетта Скворцова обновила рекорд Беларуси в тройном прыжке на командном чемпионате России-4

По итогам российского старта всего в копилке нашей сборной 16 медалей.

# Легкая атлетика # Виолетта Скворцова

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