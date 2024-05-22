Виолетта Скворцова обновила рекорд Беларуси в тройном прыжке на командном чемпионате России

Белорусские легкоатлеты успешно выступили в заключительный день командного чемпионата России. По результатам среды у нас пять наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В толкании ядра Алена Дубицкая выиграла золото. У Елены Трус – серебро. В аналогичной дисциплине у мужчин Олег Томашевич также поднялся на 2-ю ступень пьедестала. Алексей Котковец взял бронзу в метании копья. Особенно ярко себя проявила Виолетта Скворцова в тройном прыжке. В заключительной шестой попытке белоруска показала результат 14 метров 85 сантиметров. Она не только обновила личный рекорд, но и национальный!