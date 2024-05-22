Абубакар Хаслаханов стал серебряным медалистом молодёжного чемпионата Европы

В финальном поединке наш представитель уступил россиянину Магомеду Муртазалиеву – 1:4. В среду, 22 мая, решающие схватки себе гарантировали две белоруски. Это Наталья Варакина и Алеся Гетманова. Александра Булова поборется за бронзу. Шанс на призы сохраняет Виктория Радькова, которая выступит в утешительном турнире.