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Абубакар Хаслаханов стал серебряным медалистом молодёжного чемпионата Европы

22 мая 2024 19:28
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Белорусский борец греко-римского стиля Абубакар Хаслаханов стал серебряным медалистом молодежного чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Абубакар Хаслаханов стал серебряным медалистом молодёжного чемпионата Европы-1

В финальном поединке наш представитель уступил россиянину Магомеду Муртазалиеву – 1:4. В среду, 22 мая, решающие схватки себе гарантировали две белоруски. Это Наталья Варакина и Алеся Гетманова. Александра Булова поборется за бронзу. Шанс на призы сохраняет Виктория Радькова, которая выступит в утешительном турнире.

# Борьба # Абубакар Хаслаханов

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