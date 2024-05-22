Александра Саснович не выступит в основой сетке открытого чемпионата Франции

Впервые за долгие годы Александра Саснович не выступит в основой сетке турнира серии Большого шлема – открытого чемпионата Франции. Сегодня, 22 мая, во втором круге квалификации белоруска уступила турчанке Зейнеп Сонмез, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый сет наша спортсменка выиграла на тай-брейке. Во втором сильнее была уже ее визави. В третьей партии Александра вела с брейком – 3:2, но не смогла завершить ее в свою пользу. Поражение – 7:6; 3:6; 4:6. Напомним, Арина Соболенко и Виктория Азаренко начнут борьбу с основной сетки турнира.